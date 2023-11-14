Ученые выяснили, как изменения климата в Арктике повлияют на глобальные температуры

Резкое увеличение температур в Арктике приведет к тому, что средняя глобальная температура превысит важный климатический порог в 2°C на пять и восемь лет раньше, чем предполагалось. Это следует из исследования британских ученых из Университетского колледжа Лондона и их коллег из других стран, опубликованного на официальном сайте Европейского союза по наукам о Земле (EGU), сообщает Газета. Ру.

Ученые проанализировали 40 климатических моделей, используемых в отчете ООН об изменении климата за 2021 год. Эти модели разбивают поверхность Земли на трехмерную сетку ячеек, моделируя физические процессы в каждой ячейке. Результаты моделирования показали, что из-за повышения температур на Северном полюсе глобальный рубеж в 1,5°C будет достигнут уже к 2031 году, а порог в 2°C — в 2051 году вместо ожидаемых 2036 и 2059 годов соответственно.

Значения потепления в 1,5°C и 2°C были установлены в Парижских соглашениях по климату 2015 года как критические точки, после которых климатические изменения становятся непредсказуемыми, представляя все большие угрозы для человечества и экосистемы нашей планеты.

Ученые также выяснили, что быстрое потепление в Арктике, известное как арктическое усиление, вносит дополнительную неопределенность в климатические прогнозы.

Арктическое усиление, особенно выраженное в зимние месяцы, обусловлено несколькими факторами. Одним из них является уменьшение морского льда, что приводит к тому, что больше солнечного света (и тепла) поглощается водой, а не отражается обратно в космос. Еще одним фактором является уменьшенное вертикальное перемешивание воздуха в районе полюсов по сравнению с тропиками, что удерживает более теплые воздушные массы ближе к поверхности Земли.

"Быстрое потепление в Арктике оказывает глобальное воздействие, которое мы не учитываем в данном исследовании, включая подъем уровня морей и оттаивание вечной мерзлоты, что приводит к дополнительным выбросам углерода в атмосферу", — отметил соавтор исследования Жюльен Стров из Университета Манитобы в Канаде.