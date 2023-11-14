Ученые выяснили, как изменения климата в Арктике повлияют на глобальные температуры

Резкое увеличение температур в Арктике приведет к тому, что средняя глобальная температура превысит важный климатический порог в 2°C на пять и восемь лет раньше, чем предполагалось. Это следует из исследования британских ученых из Университетского колледжа Лондона и их коллег из других стран, опубликованного на официальном сайте Европейского союза по наукам о Земле (EGU), сообщает Газета. Ру.
Ученые проанализировали 40 климатических моделей, используемых в отчете ООН об изменении климата за 2021 год. Эти модели разбивают поверхность Земли на трехмерную сетку ячеек, моделируя физические процессы в каждой ячейке. Результаты моделирования показали, что из-за повышения температур на Северном полюсе глобальный рубеж в 1,5°C будет достигнут уже к 2031 году, а порог в 2°C — в 2051 году вместо ожидаемых 2036 и 2059 годов соответственно.
Значения потепления в 1,5°C и 2°C были установлены в Парижских соглашениях по климату 2015 года как критические точки, после которых климатические изменения становятся непредсказуемыми, представляя все большие угрозы для человечества и экосистемы нашей планеты.
Ученые также выяснили, что быстрое потепление в Арктике, известное как арктическое усиление, вносит дополнительную неопределенность в климатические прогнозы.
Арктическое усиление, особенно выраженное в зимние месяцы, обусловлено несколькими факторами. Одним из них является уменьшение морского льда, что приводит к тому, что больше солнечного света (и тепла) поглощается водой, а не отражается обратно в космос. Еще одним фактором является уменьшенное вертикальное перемешивание воздуха в районе полюсов по сравнению с тропиками, что удерживает более теплые воздушные массы ближе к поверхности Земли.
"Быстрое потепление в Арктике оказывает глобальное воздействие, которое мы не учитываем в данном исследовании, включая подъем уровня морей и оттаивание вечной мерзлоты, что приводит к дополнительным выбросам углерода в атмосферу", — отметил соавтор исследования Жюльен Стров из Университета Манитобы в Канаде.
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.
На официальном YouTube-канале PlayStation был выпущен свежий трейлер предстоящей игры "Аватар: Границы Пандоры"
В этот раз видео посвящено уникальным особенностям проекта, которые будут доступны геймерам, использующим игровые системы от Sony, сообщает Российская Газета.
2ГИС выполнил значительное обновление версии своего приложения для мультимедийных экранов автомобилей
В свете растущих продаж новых автомобилей в России, оснащенных мультимедийными системами поддержки CarPlay и Android Auto, 2ГИС тщательно обновила картографическую версию приложения для этих платформ.
Использование искусственного интеллекта для добычи кислорода на Марсе может обеспечить будущую колонизацию
Китайские ученые разработали метод, при помощи которого искусственный интеллект (ИИ) способен добывать необходимые материалы для производства кислорода, используя марсианские руды.