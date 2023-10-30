Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 93,2174
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 98,3504
Боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:49

Боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки

В секторе Газа, движение ХАМАС открыло огонь по израильским танкам, которые пересекали шоссе, соединяющее север и юг в районе Салах-эд-Дин. Эта информация поступила от телеканала Al Ikhbariya, который цитировал заявление "Бригад Иззэддина аль-Кассама", являющихся военным крылом ХАМАС. В заявлении отмечается, что израильские бронемашины не смогли прорваться к центру города, их несколько танков и бульдозеров были замечены на шоссе, но после того, как на них был открыт огонь, они повернули назад, сообщает ТАСС.

По данным агентства AFP, ссылающегося на свидетелей, колонна израильских танков была замечена на окраине города Газа. По их информации, бронемашины перекрыли главную дорогу, соединяющую северные и южные районы сектора Газа.

Мир

В Италии предрекли, что конфликт Израиля и Палестины будет затяжным

В Италии предрекли, что конфликт Израиля и Палестины будет затяжным

﻿Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал свои размышления относительно длительности конфликта на Ближнем Востоке.

Читать полностью
Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн

Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн

В 2024 году бюджет Армении на оборону будет увеличен на 309 миллионов драмов (772 миллиона долларов США), как объявил премьер-министр республики Никол Пашинян в армянском парламенте.

Читать полностью

Общество

В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори

В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори

Врачи в течение первых трех кварталов 2023 года зафиксировали более 7 тысяч случаев кори, в то время как весь 2022 год отмечался лишь 102 случаями этого заболевания.

Читать полностью
Юго-восток Москвы заполнен еще на 50 объектов недвижимости

Юго-восток Москвы заполнен еще на 50 объектов недвижимости

С начала текущего года в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы было введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года, как сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Читать полностью

Новости