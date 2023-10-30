Боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки

В секторе Газа, движение ХАМАС открыло огонь по израильским танкам, которые пересекали шоссе, соединяющее север и юг в районе Салах-эд-Дин. Эта информация поступила от телеканала Al Ikhbariya, который цитировал заявление "Бригад Иззэддина аль-Кассама", являющихся военным крылом ХАМАС. В заявлении отмечается, что израильские бронемашины не смогли прорваться к центру города, их несколько танков и бульдозеров были замечены на шоссе, но после того, как на них был открыт огонь, они повернули назад, сообщает ТАСС.
По данным агентства AFP, ссылающегося на свидетелей, колонна израильских танков была замечена на окраине города Газа. По их информации, бронемашины перекрыли главную дорогу, соединяющую северные и южные районы сектора Газа.
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