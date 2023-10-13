Reuters подтвердило потерю своего корреспондента на территории Южного Ливана

Агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника-журналиста, который выполнял свои обязанности на территории южного Ливана.
"Мы с глубокой скорбью узнали о трагической гибели нашего видеооператора Иссама Абдалла", — говорится на сайте агенства.
Агентство Reuters также подчеркнуло, что в настоящее время проводится активная работа по поиску дополнительной информации, сотрудничеству с местными властями и предоставлению необходимой поддержки родственникам и коллегам погибшего Иссама.
Ранее телеканал Al Manar сообщил о том, что в районе Альма-эш-Шааб в Ливане произошел обстрел автомобиля, в котором находились журналисты, включая фотокорреспондентов нескольких информационных агентств, а также съемочную группу телеканала Al Jazeera. В результате этого инцидента погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, и еще двое человек получили ранения, после чего были госпитализированы.
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