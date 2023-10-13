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Богданов выразил необходимость обеспечения безопасного прохода для эвакуации граждан РФ
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  • Опубликована сегодня в 20:07

Богданов выразил необходимость обеспечения безопасного прохода для эвакуации граждан РФ

На встрече с послом Израиля Богданов подчеркнул неотложную необходимость разрешения вопросов, связанных с созданием безопасного коридора для эвакуации российских граждан. Это также подтверждено Министерством Иностранных Дел Российской Федерации, сообщает ТАСС.

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