Богданов выразил необходимость обеспечения безопасного прохода для эвакуации граждан РФ

На встрече с послом Израиля Богданов подчеркнул неотложную необходимость разрешения вопросов, связанных с созданием безопасного коридора для эвакуации российских граждан. Это также подтверждено Министерством Иностранных Дел Российской Федерации, сообщает ТАСС.
США в настоящее время занята разработкой безопасных зон для жителей сектора Газа
США, сотрудничая с ООН и другими международными организациями, усиленно работают над установлением безопасных зон.
Блинкен утверждает, что с ХАМАСом и больше нельзя продолжать как ранее
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил свое беспокойство относительно радикального палестинского движения ХАМАС.
В Херсонской области было выдано 100 000 медицинских страховых полисов
Сто тысяч жителей Херсонской области приобрели полисы медицинского страхования.
Россельхознадзор рассматривает возможность ограничения импорта семян свеклы из Германии
Россельхознадзор рассматривает возможность ограничения импорта семян свеклы из Германии в Россию.