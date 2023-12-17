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Исследователи сообщают: сколько шагов в день необходимо проходить для профилактики деменции
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  • Опубликована сегодня в 19:28

Исследователи сообщают: сколько шагов в день необходимо проходить для профилактики деменции

Регулярная физическая активность, даже на уровне менее четырех тысяч шагов в день, связана с увеличением размера ключевых областей мозга, ответственных за память и обучение, включая серое и белое вещество, а также гиппокамп.

Исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease (JAD), подтверждает, что даже умеренная активность может положительно влиять на здоровье мозга и снижать риск деменции. Эти результаты делают рекомендацию о четырех тысячах шагов в день более достижимой и поддерживают предыдущие исследования, подчеркивающие пользу физической активности для профилактики деменции.

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