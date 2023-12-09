Лео Бокерия подтвердил эффективность правила 10 тыс. шагов в день

Лео Бокерия, кардиохирург и президент НИЦ сердечно-сосудистой хирургии, подтвердил эффективность правила 10 тыс. шагов в день. Он отметил, что исследования подтверждают пользу ходьбы для здоровья.

Различные исследователи утверждают, что оптимальное количество шагов для улучшения здоровья варьируется от 8 до 12 тыс. Однако существенный положительный эффект обычно достигается при примерно 10 тыс. шагов в день. Дополнительные шаги после 12 тыс. не увеличивают позитивное воздействие.

Кардиохирург также отметил, что регулярная ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвращает множество других проблем со здоровьем, включая инсульт, диабет II типа, ожирение, деменцию и онкологические заболевания, сообщает РБК.