Трагедия на Радужном мосту: взрыв суперкара Bentley стоимостью более $300 тыс

Автомобиль, взорвавшийся на соединяющем США и Канаду Радужном мосту, был суперкаром Bentley Flying Spur стоимостью более $300 тыс. Об этом сообщила газета The Daily Mail.
Управлял мчавшимся со скоростью 160 км в час автомобилем 56-летний бизнесмен из Нью-Йорка, на пассажирском сиденье находилась его жена, оба погибли. Незадолго до аварии, вызвавшей опасения насчет возможности теракта, супруги, имена которых не называются, останавливались в казино Seneca Niagara.
Они пробыли там "всего несколько минут", вероятно, для того, чтобы поменять деньги, информирует издание. Не исключено, что у водителя были проблемы со здоровьем. Федеральное бюро расследований США в итоге квалифицировало произошедшее как ДТП.
Дело передано местной полиции. Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Общая протяженность объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет около 440 м.
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