В подконтрольном Киеву городе Запорожье случился "мощный объемный взрыв". На данный момент на территории поселения объявлена воздушная тревога, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

ЧП произошло в 13:08 по мск в областном центре Запорожской области, информации о пострадавших пока нет.