В подконтрольном Киеву городе Запорожье случился "мощный объемный взрыв". На данный момент на территории поселения объявлена воздушная тревога, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
ЧП произошло в 13:08 по мск в областном центре Запорожской области, информации о пострадавших пока нет.
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