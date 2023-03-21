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  • Опубликована сегодня в 13:42

Произошел сильный взрыв в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье случился "мощный объемный взрыв". На данный момент на территории поселения объявлена воздушная тревога, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

ЧП произошло в 13:08 по мск в областном центре Запорожской области, информации о пострадавших пока нет.

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