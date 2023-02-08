Правительство и крупный бизнес совместно прорабатывают вопрос выплаты однократного добровольного взноса в казну страны. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По его словам, вопрос внесения добровольного взноса обсуждается в правительстве России.
"Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", — отметил Белоусов.
При этом вице-премьер подчеркнул, что однократный добровольный взнос и повышение налогов — не одно и тоже.
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