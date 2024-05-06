Программа материнского капитала была создана для того, чтобы увеличить рождаемость в стране. С момента запуска программы семьи в основном использовали средства для улучшения жилищных условий.

Однако в прошлом году только около половины семей использовали материнский капитал для покупки жилья. Такие данные были получены Институтом социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) Президентской академии (РАНХиГС).

В 2011 году более 97% семей использовали средства на улучшение жилищных условий, а в 2023 году этот показатель составил 45,6%.

"Хотя улучшение жилищных условий остается самым востребованным направлением, все же потенциала его существенного роста нет".

Также в исследовании отмечается, что в 2011 году только 2,5% семей тратили материнский капитал на образование детей, а в 2023 году уже более 23,5% семей использовали средства для этих целей.

Чтобы стимулировать рождаемость в стране, эксперты ИнСАП предлагают сделать ставку на расширение доступа к образовательным услугам для детей.

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