Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время своего визита в Харьковскую область объявил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot, IRIS-E и новых систем ПВО небольшого радиуса действия Skynex, как сообщила администрация Харьковской области.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже говорил о том, что страна приняла решение поставить Украине еще одну систему Patriot, после того как две такие системы были переданы Киеву.

В официальном сообщении администрации отмечается, что Мартин Йегер заявил о предоставлении дополнительных вооружений, включая системы Patriot, IRIS-E и новые системы ПВО небольшого радиуса действия Skynex.

Со стороны России поступили заявления о том, что поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную игру. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки вооружений в Украину становятся легитимной целью для России.

Он также отметил прямое участие США и НАТО в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку персонала на территории различных стран, включая Великобританию, Германию, Италию и другие. В Кремле заявили, что наращивание военной помощи для Украины со стороны стран Запада не способствует урегулированию конфликта и окажет негативное воздействие.

Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)