Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 91,6918
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 98,5602
Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:13

Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО

Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время своего визита в Харьковскую область объявил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot, IRIS-E и новых систем ПВО небольшого радиуса действия Skynex, как сообщила администрация Харьковской области.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже говорил о том, что страна приняла решение поставить Украине еще одну систему Patriot, после того как две такие системы были переданы Киеву.

В официальном сообщении администрации отмечается, что Мартин Йегер заявил о предоставлении дополнительных вооружений, включая системы Patriot, IRIS-E и новые системы ПВО небольшого радиуса действия Skynex.

Со стороны России поступили заявления о том, что поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную игру. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки вооружений в Украину становятся легитимной целью для России.

Он также отметил прямое участие США и НАТО в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку персонала на территории различных стран, включая Великобританию, Германию, Италию и другие. В Кремле заявили, что наращивание военной помощи для Украины со стороны стран Запада не способствует урегулированию конфликта и окажет негативное воздействие.

Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)

Мир

Алейник: в Белоруссии задержали 4 человек по делу о вербовке Киевом подростков

Алейник: в Белоруссии задержали 4 человек по делу о вербовке Киевом подростков

МИД Белоруссии сообщил о задержании четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков.

Читать полностью
Times of Israel: ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться с севера Рафаха

Times of Israel: ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться с севера Рафаха

ЦАХАЛ планирует наступление на северные районы Рафаха в секторе Газа.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что пробиотики могут вызывать бактериемию

Ученые выяснили, что пробиотики могут вызывать бактериемию

Исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, выявило потенциально опасный побочный эффект приема пробиотиков, который заключается в возможности попадания бактерий в кровоток (бактериемия).

Читать полностью
Ученые выяснили, что терапия светом улучшает работу мозга на молекулярном уровне

Ученые выяснили, что терапия светом улучшает работу мозга на молекулярном уровне

Фотобиомодуляция — неинвазивный метод светотерапии низкой интенсивности, может улучшить умственные функции, смягчая негативное воздействие хронического стресса.

Читать полностью

Новости