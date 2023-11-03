Одна из бывших ученик блогера Аяза Шабутдинова, до того как было начато уголовное дело против него по обвинению в крупном мошенничестве, подала иск о возмещении ущерба своему здоровью и моральному вреду в размере более чем 1 миллиард рублей, сообщает ТАСС.

Как стало известно из материалов, она получила отказ Мосгорсуда и иск был направлен для рассмотрения в один из районных судов Москвы.

Согласно правилам Мосгорсуда, такие иски должны подаваться в районные суды по месту нахождения организации, где Шабутдинов вел свою деятельность на момент подачи иска, или по месту его проживания. Мосгорсуд, как суд первой инстанции по гражданским делам в городе федерального значения, не принял к рассмотрению иск Захаровой против Шабутдинова. Таким образом, Захарова не смогла доказать в суде причиненный ей ущерб, который она оценила в 1 миллиард рублей.

Кроме того, Октябрьский районный суд Ижевска в Удмуртской Республике рассматривал исковые требования к Шабутдинову от одного из удмуртских бизнесменов до того, как было возбуждено уголовное дело против него. Из документов видно, что бизнесмен просил взыскать с него и компании ООО "Кофе Лайк" сумму задолженности по договору займа в размере 165 тысяч рублей, проценты за пользование займом в размере около 80 тысяч рублей, и неустойку в размере почти 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд также отклонил его требования, так как все соглашения между ними не были оформлены в письменной форме и были сделаны устно.