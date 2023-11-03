Одна из бывших ученик блогера Аяза Шабутдинова, до того как было начато уголовное дело против него по обвинению в крупном мошенничестве, подала иск о возмещении ущерба своему здоровью и моральному вреду в размере более чем 1 миллиард рублей, сообщает ТАСС.
Как стало известно из материалов, она получила отказ Мосгорсуда и иск был направлен для рассмотрения в один из районных судов Москвы.
Согласно правилам Мосгорсуда, такие иски должны подаваться в районные суды по месту нахождения организации, где Шабутдинов вел свою деятельность на момент подачи иска, или по месту его проживания. Мосгорсуд, как суд первой инстанции по гражданским делам в городе федерального значения, не принял к рассмотрению иск Захаровой против Шабутдинова. Таким образом, Захарова не смогла доказать в суде причиненный ей ущерб, который она оценила в 1 миллиард рублей.
Кроме того, Октябрьский районный суд Ижевска в Удмуртской Республике рассматривал исковые требования к Шабутдинову от одного из удмуртских бизнесменов до того, как было возбуждено уголовное дело против него. Из документов видно, что бизнесмен просил взыскать с него и компании ООО "Кофе Лайк" сумму задолженности по договору займа в размере 165 тысяч рублей, проценты за пользование займом в размере около 80 тысяч рублей, и неустойку в размере почти 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд также отклонил его требования, так как все соглашения между ними не были оформлены в письменной форме и были сделаны устно.
В США попросили Израиль объяснить удар по лагерю беженцев в секторе Газа
Представители американских властей призвали военных Израиля объяснить причины авиаудара, нанесенного по лагерю беженцев в Джабалии.
Резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом в ООН поддерживают всё больше стран
Резолюцию России о борьбе с неонацизмом в ООН поддерживают всё больше стран
Роспотребнадзор проверил более 2,5 млн мигрантов на инфекционные заболевания
Трудовые мигранты и их семьи прошли медицинское обследование на наличие инфекционных заболеваний.
Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с МКС
Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с МКС