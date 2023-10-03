Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Тверскому району Следственного комитета Российской Федерации, Дмитрия Губина. Ему предъявляют обвинение в получении взятки в размере 7,3 миллиарда рублей от хакерской группировки Infraud Organization, сообщает ТАСС.
"Суд постановил избрать в отношении Губина Д.Ю. меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции ", — гласит текст документа.
Также указывается, что ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий.
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