Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Тверскому району Следственного комитета Российской Федерации, Дмитрия Губина. Ему предъявляют обвинение в получении взятки в размере 7,3 миллиарда рублей от хакерской группировки Infraud Organization, сообщает ТАСС.

"Суд постановил избрать в отношении Губина Д.Ю. меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции ", — гласит текст документа.

Также указывается, что ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий.