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  • Опубликована сегодня в 15:26

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Современное шоу "Что было дальше?" бьет все рекорды: за два дня после публикации последнего выпуска (1 апреля) шоу набрало 45 млн просмотров. Гостями стали блогеры Богдан Лисевский и Хасбик (Хасбулла Магомедов).

На данный момент выпуски шоу ЧБД выходят на площадке "VK видео", основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации на YouTube.

Стоит отметить, что предыдущий выпуск «Что было дальше?» вышел в YouTube в начале прошлого года и собрал 32 млн просмотров, став одним из самых популярных.

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