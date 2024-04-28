Нарколог Александр Поликарпов предупредил о вреде крепкого пива для сердца и почек, а также о риске пивного алкоголизма. Переход на крепкие сорта пива может указывать на формирование алкогольной зависимости.

Пиво негативно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует повышенное давление. Как диуретик, пиво способствует вымыванию полезных микроэлементов, что может привести к гастриту. Частое употребление пива заставляет почки работать в усиленном режиме, вызывая фиброз и почечную недостаточность.

Поликарпов подчеркнул опасность пивного алкоголизма и посоветовал обращаться к врачу при увеличении потребления алкоголя и выборе более крепких сортов, сообщает Газета.Ру.

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