Нарколог Александр Поликарпов предупредил о вреде крепкого пива для сердца и почек, а также о риске пивного алкоголизма. Переход на крепкие сорта пива может указывать на формирование алкогольной зависимости.
Пиво негативно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует повышенное давление. Как диуретик, пиво способствует вымыванию полезных микроэлементов, что может привести к гастриту. Частое употребление пива заставляет почки работать в усиленном режиме, вызывая фиброз и почечную недостаточность.
Поликарпов подчеркнул опасность пивного алкоголизма и посоветовал обращаться к врачу при увеличении потребления алкоголя и выборе более крепких сортов, сообщает Газета.Ру.
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