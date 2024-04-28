Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что наиболее опасным элементом в шашлыке является поджаристая корочка, в которой скапливаются конечные продукты гликирования (КПГ). Эти вещества ускоряют процессы старения, так как влияют на множество заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые болезни.

Павлова советует мариновать мясо в цитрусовом соке и использовать специи, такие как шалфей и розмарин, для снижения КПГ. Кроме того, полезно включать в рацион брокколи, содержащую сульфорафан, борющийся с гликацией.

Эндокринолог также подчеркнула опасность ацриламида и полициклических ароматических углеводородов, образующихся при высокотемпературной обработке пищи, которые могут повысить риск рака, сообщает МедикФорум.

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