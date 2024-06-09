В США 63-летний мужчина завтракал в закусочной со своей женой, когда ему захотелось чихнуть, а после ещё и закашлялся. Он сразу почувствовал влажность и боль в нижней части живота.

Опустив взгляд, он увидел несколько петель розовой кишки, выступающих из места шва после недавнего хирургического вмешательства. До этого происшествия мужчина перенёс операцию на брюшной полости по удалению злокачественной опухоли простаты. В то утро, когда сильный чих выпотрошил его кишечник, ему как раз сняли швы.

Мужчина прикрыл открытый кишечник своей рубашкой, пока его жена вызывала скорую помощь. Парамедики, прибывшие на место происшествия, увидели "вертикальную рваную рану с большим количеством кишечника", торчащего через неё.

К счастью, житель Флориды потерял не так уж много крови, и его срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение. Три хирурга-уролога осторожно вправили вывалившиеся звенья кишечника обратно в брюшную полость, а также осмотрели кишку по всей длине и не заметили никаких признаков повреждения.

На этот раз ему наложили серию очень прочных швов в виде восьмёрок, чтобы разрез от операции не открылся снова.

Фото: hq.afnews.af.mil/Деррик К. Гуд(public domain)