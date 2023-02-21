Президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию, что местные выборы в 2023 году и президентские в 2024 году пройдут строго в соответствии с законом.
"Президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур",- сказал президент во время послания Федеральному собранию.
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