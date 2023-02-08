В юго-западной японской префектуре Кагосима случилось извержение одного из самых активных вулканов Сакурадзима. Природный катаклизм произошёл в кратере под названием Сёва, дым поднялся на высоту около 1 км - такую информацию изложило Национальное метеорологическое управление Японии.
Специалисты по погоде уточнили, что в районе вулкана действует третий по пятибальной шкале уровень опасности. На данный момент, эвакуация прилегающих к месту извержения посёлков не объявлялась. Информации о нарушении авиасообщений также не поступало.
Метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности.
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