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Президент Сербии обещает сбалансированные связи с ЕС, Россией и Китаем
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  • Опубликована сегодня в 16:20

Президент Сербии обещает сбалансированные связи с ЕС, Россией и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для продолжения развития страны необходимы значительные изменения во всех областях жизни, придав особое значение установлению сбалансированных отношений с Евросоюзом, Россией и Китаем. Эту позицию он выразил, комментируя проведение международной выставки "Экспо-2027" в Белграде.

В своем заявлении Вучич подчеркнул, что "Экспо-2027" должна помочь будущим поколениям более четко определить цели страны. Он подчеркнул необходимость найти точку зрения, которая не подвергнет риску европейское будущее страны и ее отношения с Китаем и Россией, в то время как она параллельно развивает свою нацию.

Вучич также подчеркнул важность для Сербии строительства нефтегазовых трубопроводов, отмечая, что Белград должен "найти новую цель, с которой все согласны".

Экспо — это международная выставка, символизирующая индустриализацию и предоставляющая открытую площадку для демонстрации технических и технологических достижений.

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