Солдаты ВCУ надеются на открытие "второго фронта" после визита президента США Джо Байдена в Киев, состоявшегося накануне. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, офицеры вооруженных сил Украины используют инфоповод для поднятия морального духа подчиненных. Кроме того, на уровне слухов ходит новость о том, что к концу этой недели на фронте должно произойти "что-то серьезное", — подчеркнул Марочко со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.
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