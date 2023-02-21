Солдаты ВCУ надеются на открытие "второго фронта" после визита президента США Джо Байдена в Киев, состоявшегося накануне. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам Марочко, офицеры вооруженных сил Украины используют инфоповод для поднятия морального духа подчиненных. Кроме того, на уровне слухов ходит новость о том, что к концу этой недели на фронте должно произойти "что-то серьезное", — подчеркнул Марочко со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.