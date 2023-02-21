Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 74,0432
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 79,133
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:55

Марочко: ВСУ надеются на открытие "второго фронта"

Солдаты ВCУ надеются на открытие "второго фронта" после визита президента США Джо Байдена в Киев, состоявшегося накануне. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам Марочко, офицеры вооруженных сил Украины используют инфоповод для поднятия морального духа подчиненных. Кроме того, на уровне слухов ходит новость о том, что к концу этой недели на фронте должно произойти "что-то серьезное", — подчеркнул Марочко со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.

Мир

Fox News: Зеленский инструмент тотального уничтожения

Он готов к мировой войне, лишь бы вернуть Крым

Читать полностью

Политолог: Китай хочет двигаться своим путем

После трехлетнего застоя из-за коронавируса Пекин начинает резко активизировать как внутреннюю, так и внешнюю политику.

Читать полностью

Общество

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля

Однако пользователю перелагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту

Читать полностью

Новости