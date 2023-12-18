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Цена на вторичное жилье снизятся в новом году
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  • Опубликована сегодня в 8:23

Цена на вторичное жилье снизятся в новом году

Эксперты выявили снижение спроса на вторичное жилье в России - это вызвано ростом ипотечных ставок, а также возросший интерес россиян к новостройкам. В перспективе стоимость на вторичку будут уменьшаться, несмотря на то, что пока продавцы не собираются сбрасывать установленные цены.

- После ажиотажа конца лета - начала осени собственники еще не до конца ощутили снижение спроса, - говорит директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Его поддерживает руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. Он, в свою очередь, отметил охлаждение интереса покупателей к вторичке. Спрос уже уменьшился на 6%.

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