Эксперты выявили снижение спроса на вторичное жилье в России - это вызвано ростом ипотечных ставок, а также возросший интерес россиян к новостройкам. В перспективе стоимость на вторичку будут уменьшаться, несмотря на то, что пока продавцы не собираются сбрасывать установленные цены.

- После ажиотажа конца лета - начала осени собственники еще не до конца ощутили снижение спроса, - говорит директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Его поддерживает руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. Он, в свою очередь, отметил охлаждение интереса покупателей к вторичке. Спрос уже уменьшился на 6%.