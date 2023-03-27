Глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричесвский заявил, что Россия не планирует покидать Всемирную торговую организацию (ВТО), несмотря на то, что ее хотят оттуда выдавить. Об этом сообщает РИА Новости.
"Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются выдавить нас из ВТО", — подчеркнул дипломат.
По словам Биричесвского, выход из ВТО будет воспринят странами Запада в качестве доказательства их антироссийской политики.
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