ВТБ поддерживает продление программы семейной ипотеки после 2024 года

В сообщении ВТБ отмечается поддержка возможного продления программы семейной ипотеки после июля 2024 года, высказанная президентом России Владимиром Путиным в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря.

Банк подчеркивает важность программы семейной ипотеки, которая уже более пяти лет успешно способствует улучшению жилищных условий российских семей.

Программа, предоставляющая кредиты на приобретение жилья по ставке до 6%, дает заемщикам возможность решить жилищный вопрос быстрее и эффективнее, особенно с учетом дополнительной финансовой поддержки многодетных семей.