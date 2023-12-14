ВТБ поддерживает продление программы семейной ипотеки после 2024 года

В сообщении ВТБ отмечается поддержка возможного продления программы семейной ипотеки после июля 2024 года, высказанная президентом России Владимиром Путиным в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря.
Банк подчеркивает важность программы семейной ипотеки, которая уже более пяти лет успешно способствует улучшению жилищных условий российских семей.
Программа, предоставляющая кредиты на приобретение жилья по ставке до 6%, дает заемщикам возможность решить жилищный вопрос быстрее и эффективнее, особенно с учетом дополнительной финансовой поддержки многодетных семей.
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