Компания ВТБ приобрела 28% акций Emperium

Группа ВТБ вступила в судостроительный сегмент бизнеса Sitronics Group, приобретя 28% долю в Emperium, дочерней компании, ответственной за производство электросудов, как сообщается в пресс-релизе ВТБ.

"Развитие современной городской инфраструктуры сделало электротранспорт ключевым направлением. Мы видим, что эта тенденция распространяется не только на наземный транспорт, но и на водный. Рынок внутреннего водного транспорта активно восстанавливается", - подчеркнул Виталий Сергейчук, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса в ВТБ.

Совместная компетенция Sitronics Group в судостроении, инновационных технологиях и финансовых ресурсах станет стимулом для развития производства электросудов и внедрения "зеленого" водного транспорта в России, подчеркнули в ВТБ.

Sitronics Group запустила первое в стране серийное производство электросудов для пассажиров. Компания владеет конструкторским бюро и верфью в Отрадном (Ленинградская область), а также долей в Пермской судоверфи. Предприятие разрабатывает и строит суда различной вместимости - от 50 до 200 пассажиров. В ассортименте моделей - речные однопалубные электросуда Ecobus, двухпалубные прогулочные электрокатамараны Ecocruiser, электрическая версия теплохода "Москва 2.0" и другие. Электросуда этого бренда начали курсировать по маршрутам летом текущего года в Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Sitronics Group планирует активное расширение и увеличение производственных мощностей. Одним из ключевых направлений станет расширение верфи в Отрадном, завершение которого планируется к 2025 году. В результате строительства на верфи появится новый док, стационарный подъемно-спусковой комплекс, а также новые корпусно-обрабатывающие и механические цеха. Кроме того, компания намерена провести работы по модернизации Пермской судоверфи. В течение двух-трех лет планируется достичь объема выпуска до 40 судов ежегодно на обеих верфях.

Отмечается, что электросуда Sitronics Group пользуются популярностью среди пассажиров. С момента запуска первого регулярного речного маршрута в Москве пассажиры совершили более 400 тысяч поездок на электросудах этого бренда.