Компания ВТБ приобрела 28% акций Emperium

Группа ВТБ вступила в судостроительный сегмент бизнеса Sitronics Group, приобретя 28% долю в Emperium, дочерней компании, ответственной за производство электросудов, как сообщается в пресс-релизе ВТБ.
"Развитие современной городской инфраструктуры сделало электротранспорт ключевым направлением. Мы видим, что эта тенденция распространяется не только на наземный транспорт, но и на водный. Рынок внутреннего водного транспорта активно восстанавливается", - подчеркнул Виталий Сергейчук, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса в ВТБ.
Совместная компетенция Sitronics Group в судостроении, инновационных технологиях и финансовых ресурсах станет стимулом для развития производства электросудов и внедрения "зеленого" водного транспорта в России, подчеркнули в ВТБ.
Sitronics Group запустила первое в стране серийное производство электросудов для пассажиров. Компания владеет конструкторским бюро и верфью в Отрадном (Ленинградская область), а также долей в Пермской судоверфи. Предприятие разрабатывает и строит суда различной вместимости - от 50 до 200 пассажиров. В ассортименте моделей - речные однопалубные электросуда Ecobus, двухпалубные прогулочные электрокатамараны Ecocruiser, электрическая версия теплохода "Москва 2.0" и другие. Электросуда этого бренда начали курсировать по маршрутам летом текущего года в Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске.
Sitronics Group планирует активное расширение и увеличение производственных мощностей. Одним из ключевых направлений станет расширение верфи в Отрадном, завершение которого планируется к 2025 году. В результате строительства на верфи появится новый док, стационарный подъемно-спусковой комплекс, а также новые корпусно-обрабатывающие и механические цеха. Кроме того, компания намерена провести работы по модернизации Пермской судоверфи. В течение двух-трех лет планируется достичь объема выпуска до 40 судов ежегодно на обеих верфях.
Отмечается, что электросуда Sitronics Group пользуются популярностью среди пассажиров. С момента запуска первого регулярного речного маршрута в Москве пассажиры совершили более 400 тысяч поездок на электросудах этого бренда.
Финские нефтяники предупредили о двухдневной забастовке
Причиной люди называют недовольство действиями правительства.
Латвия избавляется от россиян: повод для депортации нашелся более чем для тысячи человек
Официальное сообщение уже было опубликовано – депортации подлежат граждане, не подтвердившие вид на жительство.
Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания
Международная группа исследователей разработала инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни планет.
Опубликован список знаменитостей, отказавшихся от приглашения на вечеринку Ивлеевой
Телеграм-канал Baza опубликовал перечень российских знаменитостей, которых пригласили на вечеринку, посвященную дню рождения блогера Насти Ивлеевой.