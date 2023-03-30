В банке ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовое учреждение.
Злоумышленники звонят своим жертвам и сообщают о блокировке учетной записи онлайн-банка. Во время разговора мошенники просят сообщить пароль из СМС, который должен помочь восстановить работу сервиса, но на самом деле они заходят в учетную запись клиента, чтобы подтвердить заявку на кредит или вывести деньги на свой счет.
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