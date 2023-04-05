Второй по величине банк в России после попадания в санкционные списки вернулся к раскрытию своих финансовых показателей.

Согласно данным РСБУ, банк отразил чистый убыток в размере почти 760 млрд рублей, в то время как по МСФО результаты группы оказались немного лучше — чистый убыток составил 613 млрд рублей.

По словам представителей банка, этот результат был обусловлен убытками от валютных операций на фоне нестабильности на рынке, заморозкой деятельности дочерних компаний за рубежом, созданием масштабных резервов и реализацией процентного риска.