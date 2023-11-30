Боевое крыло ХАМАС заявило о своей причастности к нападению в Иерусалиме

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", связанная с палестинским радикальным движением ХАМАС, объявила о своей причастности к нападению в Иерусалиме.
Операция, проведенная утром у северо-западного въезда в город, была охарактеризована как ответ на преступления Израиля, включая убийства детей и женщин в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также осквернения мечети Аль-Акса.
Напомним, в Иерусалиме произошел теракт с использованием огнестрельного оружия, совершенный двумя палестинцами из Восточного Иерусалима на въезде в город со стороны Тель-Авива. Атака произошла на автобусной остановке, где радикалы вышли из автомобиля и начали стрелять по проходившим мимо людям. Израильские солдаты ликвидировали нападавших.
По данным израильской радиостанции Kan, по меньшей мере трое израильтян погибли, шестеро пострадали. "Бригады Иззэддина аль-Кассама" утверждают, что 12 израильтян получили ранения.
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