Издание Politico рассказало том, почему у нового главкома ВСУ Александра Сырского прозвища «Мясник» и «Генерал 200». Все дело в ужасных потерях, которые войска понесли под его командованием.
- Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: «Мясник», - пишут авторы публикации.
Сырский сменил на этой должности Валерия Залужного. Бойцы ВСУ уже рассказывали другому изданию, что не поддерживают политику Сырского недолюбливают его. Например, новому главкому напоминают про операцию в Бахмуте. Там он держал войска под огнем достаточно продолжительное время, пр этом город не был стратегически важным объектом. В итоге армия понесла большие потери в виде убитых и раненых.
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