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Военные операции ВСУ сократились из-за снижения помощи Запада
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  • Опубликована сегодня в 18:30

Военные операции ВСУ сократились из-за снижения помощи Запада

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что масштаб многих операций ВСУ пришлось сократить. Причиной стала нехватка боеприпасов из-за того, что Запад задерживает подкрепление. О том, что помощь от США и ЕС стала настолько низкой, военный сообщил в своем интервью агентству Reuters.

- Сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта, - подчеркнул Тарнавский.

Также он сообщил, что объемов иностранной помощи для военных совершенно недостаточно и ощущается острая нехватка боеприпасов. Военные стараются равномерно их распределять, а также пересматривают запланированные военные задачи так, чтобы уложиться в лимит.

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