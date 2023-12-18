Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что масштаб многих операций ВСУ пришлось сократить. Причиной стала нехватка боеприпасов из-за того, что Запад задерживает подкрепление. О том, что помощь от США и ЕС стала настолько низкой, военный сообщил в своем интервью агентству Reuters.
- Сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта, - подчеркнул Тарнавский.
Также он сообщил, что объемов иностранной помощи для военных совершенно недостаточно и ощущается острая нехватка боеприпасов. Военные стараются равномерно их распределять, а также пересматривают запланированные военные задачи так, чтобы уложиться в лимит.
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