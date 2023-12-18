Издание Myśl Polska опубликовало статью, в которой авторы раскритиковали силы ВСУ, сравнивая их с армией России. Обозреватель Кшиштоф Подгурский сделал выводы о том, что Россия во многом превосходит Киев в плане вооружения и военных сил.

- Москва поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов, - говорится в публикации.

Также Подгурский оценил подготовку российских военных, сравнив ее с текущей обстановкой в сфере финансов и военной промышленности Украины отнюдь не в пользу последней. Как считает обозреватель, Киев уже исчерпал все свои ресурсы.