Издание Myśl Polska опубликовало статью, в которой авторы раскритиковали силы ВСУ, сравнивая их с армией России. Обозреватель Кшиштоф Подгурский сделал выводы о том, что Россия во многом превосходит Киев в плане вооружения и военных сил.
- Москва поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов, - говорится в публикации.
Также Подгурский оценил подготовку российских военных, сравнив ее с текущей обстановкой в сфере финансов и военной промышленности Украины отнюдь не в пользу последней. Как считает обозреватель, Киев уже исчерпал все свои ресурсы.
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