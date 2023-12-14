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СМИ: элитная бригада ВСУ находится в сложном положении
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  • Опубликована сегодня в 7:27

СМИ: элитная бригада ВСУ находится в сложном положении

Издание Military Watch Magazine сообщило о тяжелом положении элитной бригады ВСУ. Механизированная 47-я бригада находится на грани поражения только лишь из-за отсутствия вооружения.

- Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью, - пишут авторы статьи.

Боеспособность Киева подорвана из-за блока поставок оружия с Запада, считает издание. При полном прекращении поставок ВСУ ждут тяжелые времена. Ситуацию же на передовой линии журналисты считают катастрофической, а не просто тупиковой.

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