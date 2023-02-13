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  • Опубликована сегодня в 20:53

Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ перебрасывают резервы в Артемовск

Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные силы в Артемовск, за который сейчас ведутся ожесточенные бои. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил боец ЧВК "Вагнер".

"Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача — уничтожить нас как можно больше", — отметил военнослужащий.

Кроме того, под Артемовск продолжает перебрасываться техника и вооружение. Осуществляется это, как правило, в темное время суток.

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