Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные силы в Артемовск, за который сейчас ведутся ожесточенные бои. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил боец ЧВК "Вагнер".
"Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача — уничтожить нас как можно больше", — отметил военнослужащий.
Кроме того, под Артемовск продолжает перебрасываться техника и вооружение. Осуществляется это, как правило, в темное время суток.
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