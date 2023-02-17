Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям, которые обеспечивают ВСУ топливом и боеприпасами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"16 февраля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим Вооружённые силы Украины топливом и боеприпасами", — отметили в оборонном ведомстве.

Все поставленные цели этим ударом были достигнуты, объекты вражеской инфраструктуры поражены.