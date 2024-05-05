Кардиолог Денис Соколов предупреждает, что одышка в покое может быть признаком жизненно опасного состояния, известного как легочная гипертензия. Это заболевание характеризуется повышенным давлением в легочной артерии и может привести к смерти в течение 2-2,5 лет без лечения.
Симптомы включают одышку при нагрузках или в покое, усталость, кашель, головокружения, обмороки, кровохарканье, отеки и накопление жидкости в брюшной полости. Заболевание может привести к хронической сердечной недостаточности, отеку легких и тромбозу. Соколов подчеркивает важность своевременной диагностики и профессионального лечения, чтобы предотвратить развитие заболевания и его осложнения, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/James Heilman, MD (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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