Кардиолог Денис Соколов предупреждает, что одышка в покое может быть признаком жизненно опасного состояния, известного как легочная гипертензия. Это заболевание характеризуется повышенным давлением в легочной артерии и может привести к смерти в течение 2-2,5 лет без лечения.

Симптомы включают одышку при нагрузках или в покое, усталость, кашель, головокружения, обмороки, кровохарканье, отеки и накопление жидкости в брюшной полости. Заболевание может привести к хронической сердечной недостаточности, отеку легких и тромбозу. Соколов подчеркивает важность своевременной диагностики и профессионального лечения, чтобы предотвратить развитие заболевания и его осложнения, сообщает Газета.Ру.

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