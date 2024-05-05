Псориаз может вызывать псориатический артрит, который поражает 10-40% пациентов и может проявляться даже без видимых кожных симптомов. Основное отличие псориатической боли в суставах — она усиливается в покое и уменьшается после физической активности, чаще всего беспокоит ночью.

Диагностика включает обследование у ревматолога и анализ крови на антиген HLAB-27, который указывает на наследственную предрасположенность. Лечение должно начаться как можно раньше и включать избегание стрессов, чтобы предотвратить обострения.

Врач также подчеркнула важность профессионального подхода в лечении, так как самолечение может привести к серьёзным осложнениям, сообщает Doctorpiter.Ru.

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