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Врач-ревматолог Гульева рассказала об особенностях боли в суставах при псориазе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:20

Врач-ревматолог Гульева рассказала об особенностях боли в суставах при псориазе

Псориаз может вызывать псориатический артрит, который поражает 10-40% пациентов и может проявляться даже без видимых кожных симптомов. Основное отличие псориатической боли в суставах — она усиливается в покое и уменьшается после физической активности, чаще всего беспокоит ночью.

Диагностика включает обследование у ревматолога и анализ крови на антиген HLAB-27, который указывает на наследственную предрасположенность. Лечение должно начаться как можно раньше и включать избегание стрессов, чтобы предотвратить обострения.

Врач также подчеркнула важность профессионального подхода в лечении, так как самолечение может привести к серьёзным осложнениям, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: commons. wikimedia.org/Ian Furst (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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