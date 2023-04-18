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  • Опубликована сегодня в 8:24

Путин пометил штаб группировки войск «Днепр»

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заслушал доклады командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича.

Напомним, ранее, 19 марта, глава государства совершил визит в Мариуполь, где пообщался с местным населением и осмотрел одну из квартир в недавно построенном доме.

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