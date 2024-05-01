Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.

Это открытие вызывает сомнения в точности общей теории относительности Эйнштейна на космическом масштабе. Причиной такого явления может быть расширение Вселенной, которое ускоряет галактики, удаляющиеся на большие расстояния. Исследователи работают над новой математической моделью для решения этого несоответствия. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/Jim Campbell/Aero-News Network