Высокопоставленный представитель Пентагона Пентагона обвинило Россию и Китай в разработке и размещении противокосмических вооружений как на земле, так и на орбите.

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб на слушаниях в конгрессе заявил, что Россия и Китай милитаризируют космическое пространство. По его словам, обе страны занимаются разработкой, размещением и деплоем разнообразных противовозвышенствований, часть из которых базируется на земле, а некоторые — на орбите.

По мнению Пламба, Россия предположительно разрабатывает и развертывает в космосе вооружения кинетического типа, в то время как Китай создал роботизированные спутники с двойным назначением.

Он отметил, что такие технологии могут использоваться не только в мирных целях, но и иметь военное применение, включая возможность захвата спутников.

Пламб назвал предложения России в ООН по проблеме оружия в космосе "недостоверными" и "лицемерными".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что Россия представит свой проект резолюции в Совете безопасности ООН, который будет обширным и не будет ограничен только ядерным оружием, в отличие от согласованной американо-японской инициативы о неразмещении оружия массового поражения в космосе.

Проект резолюции США и Японии о неразмещении ямп в космосе был отклонен из-за отсутствия поправок Москвы и Пекина, призывающих полностью исключить размещение оружия в космическом пространстве. В голосовании 13 стран поддержали проект, в то время как Китай воздержался.

Созданный Вашингтоном и Токио проект резолюции Совбеза ООН требует от стран воздерживаться от разработки ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения для размещения на орбитах около Земли или для установки на астральных телах, а также от размещения такого вооружения в космосе любым другим способом.

Фото: www.navy.mil/U.S. Navy photo (it is in the public domain)