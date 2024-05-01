Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев. Ученые, анализировавшие данные почти 55 тысяч собак, выявили, что некоторые породы имеют генетическую предрасположенность к определенным видам рака. Среди них: Русский черный терьер — к меланомам, Филд-спаниель — к аденокарциномам, Аргентинский дог — к мастоцитомам, Кавалер-кинг-чарльз-спаниель и Манчестер-терьер — к лимфомам, Ландсир — к остеосаркомам, Фландрский бувье — к гемангиосаркоме, Бородатый колли и Кане-корсо — к глиомам.

Уэльская овчарка особенно подвержена различным новообразованиям. Самые высокие показатели заболеваемости раком наблюдаются у северных охотничьих пород, в то время как у чихуахуа самый низкий уровень заболеваемости, сообщает Doctorpiter.Ru.

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