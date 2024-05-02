Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил о росте количества официальных миллионеров на Украине за 2023 год. Доказательством стали поданные в налоговую декларации. Об этом чиновник написал в своем Телеграм-канале.
В своем сообщении он подчеркнул, что за 2023 год 10,7 миллионов человек задекларировали доход в размер более одного миллиона гривен (в переводе на рубли это составляет свыше двух миллионов рублей). В казну в общей сложности из этих доходов поступил один миллиард гривен (2,3 миллиарда рублей).
Годовой доход украинцев составил более 218 миллиардов гривен, из них 4,8 миллиарда пошли в бюджет страны.
Источник фото:pixabay.com/istara
Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций
Такое решение озвучили на официальном уровне.
США обвинили Россию и Китай в размещении противокосмического вооружения
Высокопоставленный представитель Пентагона Пентагона обвинило Россию и Китай в разработке и размещении противокосмических вооружений как на земле, так и на орбите.
Ученые нашли "космический сбой" в гравитации Вселенной
Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.
Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак
Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев.