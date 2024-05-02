Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил о росте количества официальных миллионеров на Украине за 2023 год. Доказательством стали поданные в налоговую декларации. Об этом чиновник написал в своем Телеграм-канале.

В своем сообщении он подчеркнул, что за 2023 год 10,7 миллионов человек задекларировали доход в размер более одного миллиона гривен (в переводе на рубли это составляет свыше двух миллионов рублей). В казну в общей сложности из этих доходов поступил один миллиард гривен (2,3 миллиарда рублей).

Годовой доход украинцев составил более 218 миллиардов гривен, из них 4,8 миллиарда пошли в бюджет страны.

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