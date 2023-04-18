Офицер запаса вооруженных сил Польши Петр Павелка рассказал о сорванной башне танка Leopard 2A4, который был передан вооруженным силам Украины. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
Как отметил эксперт, украинские боевики умудрились столкнуть два танка во время обучения, у одного из них оторвало башню.
По всей видимости, один из боевиков, вероятно, въехал на броню другого танка, что и привело к поломке. Павелек отметил, что ему еще никогда не приходилось видеть такой непрофессионализм.
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