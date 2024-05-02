Госдепартамент Соединенных Штатов Америки обозначил мотивы новых санкций, которые собираются ввести в отношении России. Пояснительный документ, опубликованный на сайте Госдепа, содержит в себе информацию о необходимости подрыва производства энергии в России. Речь идет о проекте «Арктик СПГ - 2».
- Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов, - говорится в тексте. Такое предложение разместили в разделе "Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности".
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