Уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Украины Олег Котенко заявил, что свыше 7 тыс. украинских боевиков числятся пропавшими без вести.

Омбудсмен выразил надежду, что лица, которые разыскиваются киевским режимом, находятся в числе военнопленных.

Котенко отметил, что как правило порядка 60% пропавших в результате оказываются в плену, остальные — либо погибшие, либо те, кого не удалось идентифицировать.