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  • Опубликована сегодня в 17:58

Котенко: свыше 7 тыс. украинских военных числятся пропавшими без вести

Уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Украины Олег Котенко заявил, что свыше 7 тыс. украинских боевиков числятся пропавшими без вести.

Омбудсмен выразил надежду, что лица, которые разыскиваются киевским режимом, находятся в числе военнопленных.

Котенко отметил, что как правило порядка 60% пропавших в результате оказываются в плену, остальные — либо погибшие, либо те, кого не удалось идентифицировать.

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