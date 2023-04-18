Уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Украины Олег Котенко заявил, что свыше 7 тыс. украинских боевиков числятся пропавшими без вести.
Омбудсмен выразил надежду, что лица, которые разыскиваются киевским режимом, находятся в числе военнопленных.
Котенко отметил, что как правило порядка 60% пропавших в результате оказываются в плену, остальные — либо погибшие, либо те, кого не удалось идентифицировать.
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