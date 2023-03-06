Главнокомандующий украинскими боевиками Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска. Об этом сообщили в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.
"Особенно детально члены ставки рассмотрели ситуацию в Артемовске. Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", — заявили в офисе президента.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что по поводу Артемовска у Зеленского и Залужного произошел конфликт, последний выступал за сдачу города.
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