Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.03.2023 : 75,4728
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.03.2023 : 80,2353
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:45

Глава ВСУ выступил за оборону Артемовска

Главнокомандующий украинскими боевиками Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска. Об этом сообщили в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

"Особенно детально члены ставки рассмотрели ситуацию в Артемовске. Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", — заявили в офисе президента.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что по поводу Артемовска у Зеленского и Залужного произошел конфликт, последний выступал за сдачу города.

Мир

РФ не будет предоставлять данные о своих ВС в рамках договора ОБСЕ

Чтобы сведения не попали в руки недружественных стран

Читать полностью

Селакович: Белград придерживается военного нейтралитета

Сербия выступает за мирное урегулирование конфликта

Читать полностью

Общество

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского

Теперь художник стал армянином

Читать полностью

Новости