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  • Опубликована сегодня в 8:04

TWSJ: ВСУ потеряли под Артемовском наиболее подготовленные подразделения

За последние несколько месяцев вооруженные силы Украины потеряли под Артемовском наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того, в город были направлены подразделения с различным уровнем мотивации, что стало причиной перехода некоторых населенных пунктов под контроль России.

По словам украинских боевиков, в Артемовске рота живет одну ночь. За неделю ВСЕ потеряли целый батальон.

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