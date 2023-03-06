За последние несколько месяцев вооруженные силы Украины потеряли под Артемовском наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того, в город были направлены подразделения с различным уровнем мотивации, что стало причиной перехода некоторых населенных пунктов под контроль России.

По словам украинских боевиков, в Артемовске рота живет одну ночь. За неделю ВСЕ потеряли целый батальон.