Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против жителя Хабаровска, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленник был арестован по обвинению в финансировании вооруженных сил Украины.
Подозреваемый неоднократно переводил денежные средства на покупку украинскими боевиками оружия и боеприпасов. Теперь ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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