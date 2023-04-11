Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против жителя Хабаровска, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленник был арестован по обвинению в финансировании вооруженных сил Украины.

Подозреваемый неоднократно переводил денежные средства на покупку украинскими боевиками оружия и боеприпасов. Теперь ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.