Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские боевики не способны начать наступление ни на одном из участков линии соприкосновения. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьёзный удар, какое-то серьёзное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта", — подчеркнул Гагин.

Эксперт отметил, что ВСУ потеряли при обороне Соледара и Артемовска значительную часть своей живой силы.