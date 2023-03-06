Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские боевики не способны начать наступление ни на одном из участков линии соприкосновения. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьёзный удар, какое-то серьёзное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта", — подчеркнул Гагин.
Эксперт отметил, что ВСУ потеряли при обороне Соледара и Артемовска значительную часть своей живой силы.
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При этом ранее СМИ сообщали о якобы планах законсервировать подводные газопроводы "Северный поток".
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