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  • Опубликована сегодня в 14:00

Советник главы ДНР: ВСУ не способны начать наступление

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские боевики не способны начать наступление ни на одном из участков линии соприкосновения. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьёзный удар, какое-то серьёзное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта", — подчеркнул Гагин.

Эксперт отметил, что ВСУ потеряли при обороне Соледара и Артемовска значительную часть своей живой силы.

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