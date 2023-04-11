Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики готовятся к форсированию Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, ВСУ совершают маневры на правом берегу Днепра, меняют позиции и создают ложные. Также они перебрасывают живую силу, техник и готовят плавательные средства.

Тем не менее, убежден Сальдо, сил для успеха в данной операции, у украинских военных недостаточно. Это касается, техники, вооружения, боеприпасов и прочих необходимых вещей.