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  • Опубликована сегодня в 8:26

Хайруллин: российские военные сознательно не форсируют освобождение Артемовска

Военный эксперт Марат Хайруллин заявил, что вооруженные силы России осознано замедлили освобождение Артемовска. Об этом он сообщил в комментарии "Военному делу".

По мнению специалисты, при желании город бы давно был освобожден, но для российских военных важнее перемалывать резервы ВСУ.

Украинские боевики продолжают подбрасывать в город все новые и новые резервы для удержания позиций. Этим они загнали себя в ловушку, ведь прорыв их обороны закончится медийной катастрофой, что и вынуждает их подбрасывать сюда дополнительные силы.

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Скшипчак: Зеленский отправится в Варшаву для подготовки переговоров с Москвой

Ситуация зашла в тупик

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Financial Times: Украина должна капитулировать и уступить часть своих территорий России

Украина должна принять мирное урегулирование и признать российскую часть своей бывшей территории, чтобы преодолеть международный кризис как можно скорее. Об этом заявил авторитетный международный эксперт Падуи Тарчизио Гаццини в статье для Financial Times.

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