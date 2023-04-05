Военный эксперт Марат Хайруллин заявил, что вооруженные силы России осознано замедлили освобождение Артемовска. Об этом он сообщил в комментарии "Военному делу".
По мнению специалисты, при желании город бы давно был освобожден, но для российских военных важнее перемалывать резервы ВСУ.
Украинские боевики продолжают подбрасывать в город все новые и новые резервы для удержания позиций. Этим они загнали себя в ловушку, ведь прорыв их обороны закончится медийной катастрофой, что и вынуждает их подбрасывать сюда дополнительные силы.
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Ситуация зашла в тупик
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